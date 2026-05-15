Наші вдома! З російського полону в Україну повернулися 205 захисників

Серед звільнених із російської неволі повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ «Азов», з них 19 — оборонці Маріуполя.

Про це повідомив командир 1 корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко.

«Чотири роки в російській неволі, і ось нарешті зустріч із рідними, які боролися за повернення своїх і чекали на цей день. Вітаю побратимів удома, в Україні. Дякую за стійкість, мужність та силу, які ви щодня проявляли в надважких обставинах, під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрій не вдалося перемогти вас», — написав він.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, практично всі звільнені 15 травня військовослужбовці пробули в полоні чотири роки. Серед них — військові ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби, які стояли на захисті в Маріуполі й «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на ЧАЕС.

Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більш як пів сотні офіцерів. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився лише 21 рік, найстаршому — 62 роки.