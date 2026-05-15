Міністерство цифрової трансформації України офіційно інтегрувало технології штучного інтелекту в мобільний застосунок Дія. Це нововведення покликане спростити життя мільйонам громадян, перетворивши пошук державних послуг на звичайне листування в месенджері зі спеціально навченим цифровим агентом, пише 24.

Дія.AI – це не просто звичайний чатбот, до яких ми звикли, а повноцінний ШІ-агент, здатний не лише надавати відповіді, а й допомагати у виконанні конкретних дій. В основі асистента лежить модель штучного інтелекту Gemini від компанії Google, розгорнута на платформі Vertex AI. Завдяки цьому алгоритм розуміє складні контексти, спілкується “людяно” та може самостійно добирати необхідні сервіси під конкретну життєву ситуацію користувача.

Наразі сервіс працює в режимі відкритого бета-тестування. ШІ-агент у мобільному застосунку вже підтримує декілька ключових функцій:

Формування витягів про місце проживання. Документ можна замовити як для дорослого, так і для дитини. Достатньо написати в чаті фразу “мені потрібен витяг”, і система автоматично сформує документ за лічені хвилини. Статуси готовності (“в обробці” чи “готово”) відображаються безпосередньо в діалозі, де і можна завантажити готовий файл.

Сплата штрафів ПДР. Асистент проактивно сповіщає про отримані штрафи за порушення правил дорожнього руху. У повідомленні зазначаються дата й сума, а також надається пряме посилання для оплати в кілька кроків. Після завершення транзакції користувач одразу отримує квитанцію.

Консультації та інструкції. Дія.AI працює цілодобово і може надати покрокові алгоритми дій для різних ситуацій – наприклад, як відкрити ФОП, подати заяву про шлюб чи скористатися сервісом єМалятко.

Пошук послуг за наміром. Якщо користувач напише “потрібно отримати субсидію”, ШІ самостійно підкаже, які державні послуги можуть знадобитися, позбавляючи потреби шукати потрібний розділ у меню застосунку.

На порталі Дія персональний агент також здатний швидко формувати довідку про доходи – приблизно за 2 хвилини і без необхідності заповнювати дані вручну.

Більше не потрібно шукати потрібний сервіс самостійно. Напишіть Дія.АІ, що вам потрібно, – він зорієнтує, добере послугу під вашу ситуацію та підкаже подальші кроки, – прокоментували запуск у телеграм-каналі Дії.

Безпека даних є пріоритетом проєкту. Міністерство цифрової трансформації наголошує, що персональна інформація користувачів обробляється виключно у захищеному периметрі Дії. Вона не передається до загальної моделі Gemini для її навчання, що відповідає державним стандартам безпеки.

Правила для безпечного використання ШІ залишаються стандартними, тож персональні дані варто зберігати приватними, – нагадують розробники Дії.

Щоб розпочати роботу з Дія.AI, користувачу необхідно оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися та натиснути на відповідну іконку ШІ-агента, яка знаходиться на нижній панелі. Для виконання окремих операцій, як-от формування юридично значущих документів, може знадобитися використання Дія.Підпис та наявність стабільного інтернет-з’єднання.

Масштабування цього амбітного проєкту стало можливим завдяки партнерству з Google. Розробка здійснювалася за експертної підтримки проєкту “Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості” (UK DIGIT), який виконується Фондом “Євразія” за фінансування UK International Development, а також за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом “Східна Європа”.

Як повідомляють у Дії, Україна стала першою державою у світі, яка запустила національного ШІ-агента такого рівня не лише на веб-порталі, а й у мобільному застосунку.