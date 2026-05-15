Українці за кордоном відтепер можуть дистанційно оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram.

У МЗС пояснили, що батьки та законні представники можуть подати заявку онлайн у кілька кроків без необхідності виїзду в Україну. Послуга доступна через систему “е-Консул” або у дипломатичних установах України.

“Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга”, – наголосив міністр Андрій Сибіга.

У відомстві також повідомили, що працюють над розширенням сервісу – у майбутньому оформлювати РНОКПП за кордоном зможуть усі громадяни України, які цього потребують.

РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків) – є ключовим документом, який потрібен для вирішення низки практичних питань, зокрема під час оформлення паспортних документів та здійснення нотаріальних дій.

Податковий номер також є важливою складовою доступу до державних реєстрів і цифрових сервісів. Його оформлення дозволяє дітям і батькам користуватися ширшим спектром державних послуг навіть перебуваючи за кордоном.