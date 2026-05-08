Сьогодні, 8 травня, близько 13:00, у селі Кумарі Первомайського району біля місцевого магазину 67-річний водій автомобіля Renault Kadjar скоїв наїзд на 50-річну жінку-пішохода, яка, за попередніми даними, переходила проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка загинула на місці події, повідомляє поліція Миколаївської області.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини автопригоди, звернутися за телефоном 050 013 01 48 або на спецлінію 102.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині внаслідок ДТП з маршруткою і вантажівкою 5 травмованих (ФОТО)