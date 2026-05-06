П’ятеро травмованих, у тому числі 7-річний хлопчик – поліцейські встановлюють обставини ДТП у Миколаївському районі за участі вантажівки та маршрутного мікроавтобуса.

Сьогодні, 6 травня, приблизно о 13:30 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» поблизу села Михайло-Ларине Воскресенської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки DAF з напівпричепом, за кермом якого перебував 24-річний чоловік, та приміського маршрутного таксі Рута, сполученням «Миколаїв -Пересадівка», під керуванням 60-річного водія.

Внаслідок автопригоди зазнали травмувань водій маршрутки та четверо його пасажирів, віком від 7 до 67 років. Потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили до медичних закладів.

Вказану подію слідчі кваліфікували, попередньо, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 093-429-91-63 або 102.