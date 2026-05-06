Північна Корея оновила свою конституцію, де визначила, що межує з Південною Кореєю. З оновленого документа прибрали згадки про можливе возз’єднання двох країн, пише Кореспондент.

Перегляд, який був прийнятий на березневому засіданні Верховних народних зборів, законодавчого органу Пхеньяна. Такий крок – перший випадок, коли Північна Корея додала територіальний пункт до своєї конституції.

Тепер КНДР визначає свою територію, як землі, що межують з Китаєм, Росією та Південною Кореєю, включаючи територіальні води та повітряний простір.

Також Північна Корея “ніколи не потерпить жодного порушення” своєї території, але не уточнюється місцеперебування її кордону з Південною Кореєю та не згадуються спірні морські кордони, такі як Північна гранична лінія в Жовтому морі.

З основного документа зникли всі згадки про возз’єднання Кореї, включаючи такі терміни, як “мирне возз’єднання” та “велика національна єдність”.

З основного документа було прибрано досягнення покійного засновника держави Кім Ір Сена та покійного батька нинішнього лідера Кім Чен Іра.

Нова редакція конституції підвищила статус Кім Чен Ина: він названий главою держави і вперше став вищим за Верховні народні збори. Він має право командувати ядерними силами та делегувати ці повноваження.