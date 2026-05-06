62-річний міський голова Чорноморська на Одещині Василь Гуляєв вирішив мобілізуватися до ЗСУ.

У зверненні, яке Гуляєв записав поруч із банером 3-ї штурмової, він наголосив, що це його особисте рішення, ніхто його не примушував, а після завершення служби в ЗСУ повернеться до виконання обов’язків міського голови.

-Я хочу побажати Збройним силам України, усім захисникам і захисницям живими повернутися додому. Це дуже важливо. Щоб діти зустріли, батьки зустріли. Я впевнений, що настане мир і наша перемога. Наша країна — це європейська країна. Ми будемо жити в Європі. А наше особливе місто після перемоги зацвіте і засяє. Бажаю, щоб ми всі жили і працювали так, як хочемо, — у вільній, незалежній Україні, — додав мер Чорноморська.