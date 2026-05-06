Оператор газотранспортної системи України отримав погодження НКРЕКП на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з’єднанні з Польщею.
Це рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу та сприятиме подальшій інтеграції України до європейського енергоринку.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Інше ТВ.
Так, 6 липня 2026 року на аукціонній платформі GSA (Gas System Auctions Platform) відбудеться спільний аукціон збільшеної потужності.
Проєкт передбачає аукціонний розподіл двох рівнів збільшеної потужності, визначених в рамках оцінки ринкового попиту:
рівень 1 — 6,98 млн м. куб/добу у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045;
рівень 2 — 10,20 млн м. куб/добу у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047.
Подальша реалізація проєкту залежатиме від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження попиту ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази – розвитку відповідної інфраструктури.
Згаданий проєкт отримав синхронне погодження з боку польського регулятора (URE). Це важливий сигнал підтримки з боку європейських партнерів та передумова для реалізації транскордонних інфраструктурних рішень.
Збільшення потужностей на польському напрямку розширює доступ України до газу з європейського ринку; зменшує залежність від ризикових маршрутів постачання; підвищує гнучкість та надійність енергосистеми в умовах війни.
Розвиток інтерконектора також відповідає довгостроковій стратегії інтеграції українського і європейського газових ринків.
Як повідомляло Інше ТВ, у січні 2026 року оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України.