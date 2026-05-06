Подія сталася 30 квітня у Центральному районі Дніпра. 39-річного колишнього бійця 3-ї штурмової бригади, який має інвалідність, силоміць затримали просто на вулиці. Представники ТЦК не показали на його запит свої службові посвідчення, як і не стали перевіряти його облікові дані. Натомість чоловіка побили, силою поставили на коліна та принижували, після чого примусово відвезли до Шевченківського центру комплектування.

Вже там працівники ТЦК нарешті перевірили його документи. Коли зрозуміли, кого побили, почали просити вибачення та намагалися зам’яти цей інцидент. Кому хочеться мати справу з 3-ю штурмовою. І ветеран пізніше дійсно повернувся до військкомату разом із побратимами, але конструктивної розмови з керівництвом так і не вийшло – керівник обіцяє захищати своїх працівників.

Після пережитого ветеран звернувся із заявою до поліції. Правоохоронці вже розпочали розслідування та встановлюють усі обставини порушення, а ветеран записав відео, у якому висловив своє обурення.

– Мою гідність просто принизили. Я стояв на колінах, і мене п***ли, як собаку протягом години.

– Дивіться, оце начальник. Начальник, який прикриває те, що мене п***ли, і хоче, щоб я пробачив йому. Я не проти ТЦК, але я проти от цього свавілля, і от цих «спортіків», незрозуміло кого. Я проти такого злочину, я проти бусифікації, я проти цих тортур, які вони зробили.