780 465 одиниць втраченої та викраденої зброї нараховується від початку повномасштабної війни за даними Міністерства внутрішніх справ. Зброя, яка з’явилась у розшуку за час війни, наразі складає 66% від переліку у Реєстрі за весь час. Цьогоріч реєстр поповнився на 149 тисяч записів — це майже стільки ж, як і за весь 2025 рік. Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни. Майже половина загубленої та викраденої зброї припадає на Миколаївщину, Київ та Донеччину, повідомляє Опендатабот.

Найбільше записів про розшук втраченої зброї з’явилось у перший рік повномасштабної — 266 086 одиниць. У 2023 році втраченої та викраденої зброї поменшало, проте з 2024 року показник знову почав зростати. Поточний рік тяжіє стати рекордним: вже 149 760 одиниць зброї у розшуку цьогоріч. До порівняння, за весь минулий рік було зафіксовано майже стільки ж втрат: 179 315 випадків.

Рік 2022 2023 2024 2025 2026 Одиниць зброї 266 086 76 222 109 082 179 315 149 760

Реєстр значно поповнився у березні: аж на 130 тисяч одиниць. Втім варто зауважити, що 60% цих записів стосуються зброї, яка зникла ще у перший рік повномасштабної (2022). Наразі у переліку фіксуються дві дати: дата зникнення/викрадення та дата внесення у Реєстр.

Більшість випадків втрати зброї фіксується доволі оперативно — протягом тижня з моменту зникнення: 512 350 випадків. Водночас 173 980 записів додаються із затримкою понад рік.

До 7 днів 512 350 65.6% 8-30 днів 47 606 6.1% 31-365 днів 46 529 6.0% Понад рік 173 980 22.3%

Лише 4% записів стосуються викраденої зброї, переважна більшість відзначена як втрачена.

Якої зброї у розшуку найбільше? ​

Найчастіше втрачають та викрадають автомати (252 369 одиниць), мисливські рушниці (210 712) та карабіни (102 616). Беззаперечний антилідер — автомат АК-74: кожен четвертий запис у Реєстрі стосується саме цієї моделі.

Автомат 252 369 32.3% Рушниця мисливська 210 712 27.0% Карабін 102 616 13.1% Пістолет під гумову кулю 74 939 9.6% Пістолет 32 223 4.1% Гранатомет 23 693 3.0% Кулемет 22 749 2.9% Пістолет газовий 15 635 2.0% Гвинтівка 14 641 1.9% Інше 30 888 4.0%

Кожен п’ятий випадок втраченої та викраденої зброї припадає на Миколаївщину: 169 172 одиниць зброї. Наслідує Київ (104 864 одиниць) та Донеччина (86 188). Разом на ці 3 регіони припадає майже половина усієї втраченої та викраденої зброї у країні.