Глобальне ставлення до США погіршилося другий рік поспіль і тепер є гіршим, ніж ставлення до Росії. Причиною називають політику президента Дональда Трампа, яка продовжує серйозно напружувати НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання посилається на щорічне дослідження про стан демократії, яке замовив данський Фонд Альянсу демократій. В опитуванні не уточнювалися деталі використаних критеріїв, але Альянс заявляє, що його метою є захист і просування демократичних цінностей.

Згідно з результатами, США також найчастіше називали у відповідь на запитання, яка країна становить найбільшу загрозу для світу, після Росії та Ізраїлю.

Як заявив засновник Альянсу та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, “швидке погіршення сприйняття Сполучених Штатів у світі засмучує, але не дивує”.

За його словами, американська політика останніх 18 місяців включала торговельні мита, суперечки з союзниками та заяви, які ставили під сумнів стабільність трансатлантичних відносин.

Зокрема, на ситуацію вплинули тарифна політика, скорочення допомоги Україні, заяви щодо Гренландії та напруженість навколо НАТО. Окремо згадується й різке загострення глобальної ситуації на енергетичних ринках.

Після дискусій щодо безпеки в Перській затоці Трамп також заявляв про можливий перегляд участі США в НАТО, що викликало додаткову стурбованість у Європі.

За індексом сприйняття демократії, чистий рейтинг США впав до -16% проти +22% два роки тому. Таким чином, США опинилися нижче за Росію (-11%), тоді як Китай отримав +7%.

Опитування проводили з 19 березня по 21 квітня серед понад 94 тисяч респондентів у 98 країнах.