Cтавки на падіння цін на нафту на різних біржах і ринках деривативів у березні та квітні були зроблені на суму до $7 мільярдів. Це відбулось на тлі заяв президента США Дональда Трампа про “мир”. Про це повідомили трейдери і ринкові експерти, пише Кореспондент.

Обсяг цих ставок вже спонукали адміністрацію США попередити співробітників про відповідальність за використання непублічної інформації заради фінансової вигоди.

‌Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) проводить розслідування щодо цих угод, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

При цьому регулятор поки офіційно не підтвердив початок розслідування. ЗМІ не вдалося встановити, хто саме розміщував ці ставки і чи були вони зроблені зі США чи за їхніми межами.

Угоди проводилися на двох найбільших біржах – Intercontinental Exchange (ICE) та Chicago Mercantile Exchange (CME). Обидві ⁠біржі відмовилися надати коментар.

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що CME ‌веде перевірку щодо цих угод.