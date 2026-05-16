До сторіччя від дня народження миколаївського художника Михайла Олексійовича Ряснянського (1926–2003) в обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна відкрито виставку його творів — глибоку розповідь мовою живопису про людину, час і почуття.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці музею, передає Інше ТВ.

Михайло Ряснянський — знаний живописець, майстер жанрової картини, портретист і баталіст, народний художник України, чия творчість стала важливою сторінкою мистецького життя Миколаївщини другої половини ХХ століття. Його полотна вирізняються внутрішньою правдивістю, уважністю до людського характеру та тонким відчуттям історичної атмосфери.

В експозиції представлені жанрові композиції, бойові сцени, портрети сучасників. У кожній роботі художника — жива емоція, увага до деталей і прагнення зберегти людські переживання у фарбах. Герої його картин не позують — вони живуть, думають, працюють, воюють, кохають, пам’ятають. Саме тому картини Михайла Ряснянського й сьогодні звучать сучасно та гостро.

Виставка до сторіччя з дня народження митця — добра нагода знову відчути силу реалістичного живопису, що говорить мовою серця.

