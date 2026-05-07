6 травня у Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького продовжив свою роботу виставковий проєкт «Мистецька абетка», організований у співпраці з Культурно-мистецькою асоціацією «Арт-спокуса», – відбулося відкриття виставки «Ж-ивопис & І-кебана».

Як повідомила керівниця КМА «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, до експозиції увійшли роботи художників Миколаєва та області Світлани Бойкової-Калюжної, Віктора Хізниченка, Алли Бондарєвої з Баштанської громади, а мистецтво ікебани представила майстр-флорист, членкиня Асоціації флористів України Тетяна Єрьоменко.

Перед початком виставки можна було спостерігати за роботою майстрині зі створення ікебан. На відкритті глядачі надихалися ароматами квітів та витонченими силуетами композицій. Це було незвично, цікаво та стримано-гарно в кольорах, задумі й техніці.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні в Миколаєві відкрилася виставка «Г-рафіка» з циклу «Мистецька абетка» (ФОТО)