Ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 7 травня:

Вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки та падіння уламків в Миколаєві гострої реакції на стрес зазнала 34-річна жінка. Крім того, пошкоджено вікна АЗС.

Миколаївський район

Учора ворог двічі атакував ударними дронами типу «Молнія», одним FPV-дроном Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Також ворог завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.