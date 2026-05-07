Викрито та припинено протиправну діяльність чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації.

Як повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, вартість таких «послуг» становила 8,5 тисяч доларів США з особи. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства лише «на папері» – без фактичного виконання роботи чи перебування на робочому місці.

Схему викрили після того, як один із потенційних «клієнтів» звернувся до правоохоронців. Подальше документування протиправної діяльності та передача коштів відбувалися під контролем оперативників.

Сьогодні співробітника СБУ затримано безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Встановлюємо інших осіб, причетних до функціонування цієї схеми.

Злочин викрито за спільної роботи прокурорів Офісу Генерального прокурора та внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

