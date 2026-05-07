У Московській області повідомляють про проліт дронів, роботі ППО та вибухи. Так, у Наро-Фомінську повідомляють про атаку на військово-логістичний комплекс «Нара», який належить міністерству оборони РФ.

Виробничо-логістичний комплекс (ПЛК) «Нара» — це масштабний, високотехнологічний військовий об’єкт РФ, розташований в Наро-Фомінську (Московська область) на площі понад 180-200 га, на території військового містечка номер 3. Він призначений для зберігання і розподілу військових вантажів, що забезпечує автоматизовану логістику для вс РФ.