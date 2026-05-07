Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб
танків – 11 918 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од.
артилерійських систем – 41 539 (+61) од.
РСЗВ – 1 776 (+1) од.
засоби ППО – 1 365 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од.
крилаті ракети– 4 585 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од.
спеціальна техніка – 4 172 (+2) од.
Дані уточнюються.