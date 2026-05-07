Понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. 6 травня Уряд виділив на це 242 млн грн.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

За її інформацією, йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників і газовиків, понад тисяча залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки.

Юлія Свириденко додала, що загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.

