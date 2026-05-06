Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні росіяни двома дронами атакували дитсадок у Сумах.
Про наслідки повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Інше ТВ.
«На місці влучання російських БпЛА у Сумах виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу.
Діти заклад не відвідували.
Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу», – поінформував він.
На місці влучання виникло масштабне загоряння, повідомили в ДСНС України.
Через загрозу повторних ударів рятувальники ДСНС були вимушені періодично призупиняти роботи.