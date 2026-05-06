Миколаїв розширює міжнародне партнерство з норвезьким містом Крістіансанн. Сторони оновили домовленості та підписали новий меморандум про співпрацю, що передбачає подальший системний розвиток взаємодії між громадами.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.

Особливу увагу у співпраці приділятимуть економічному напрямку. Йдеться про створення нових можливостей для налагодження контактів між підприємцями обох міст, обмін досвідом та реалізацію спільних проєктів.

Нагадаємо, що перший меморандум між Миколаєвом та Крістіансанном було підписано у 2023 році. Відтоді партнерство вже дало практичні результати для міста. Зокрема, норвезькі партнери передали Миколаєву шість автобусів, які нині працюють на маршрутах та допомогли стабілізувати пасажирські перевезення в умовах війни. Також місто-партнер надавало гуманітарну допомогу лікарням і закладам соціального захисту.

Як повідомляло Інше ТВ, три роки тому Миколаїв та норвезьке місто Крістіансанн стали містами-партнерами (ФОТО)