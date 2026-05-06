Представники бізнесу Миколаївщини у складний для нашої країни час продовжують підтримувати економічну стабільність України, сумлінно сплачуючи до бюджету податкові платежі.

Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, у січні – квітні 2026 року до зведеного бюджету від платників Миколаївщини надійшло майже 9,9 млрд грн податків і зборів, що на 15,7 відс., або на 1,3 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Таких результатів досягнуто завдяки патріотичному, свідомому бізнесу, який в умовах війни продовжує працювати та сплачувати податки, а також злагодженій роботі податкових органів.

За словами посадовця, до державної скарбниці платниками Миколаївщини сплачено майже 5,8 млрд грн, що на 14,3 відс., або на 720,3 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Серед основних бюджетоформуючих платежів державного бюджету лідирують податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість та військовий збір.

У свою чергу, до місцевих бюджетів надійшло 4,1 млрд грн, темп зростання надходжень до рівня аналогічного періоду 2025 року становить 117,7 відс. (+620,7 млн гривень).

Крім того, до пенсійного і соціальних фондів перераховано понад 6 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 16,9 відс., або на 875,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Податківець зазначив, що податкова служба області і надалі залишатиметься відкритою до співпраці, надаючи всебічну підтримку кожному платнику. Ми прагнемо, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб. Завдяки створенню сучасного безбар’єрного простору, використанню електронних сервісів та професійній роботі фахівців, громадяни та бізнес отримують можливість оперативно вирішувати податкові питання без зайвих складнощів. Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова» забезпечують безбар’єрний доступ до державних послуг, створюють рівні можливості для усіх громадян та дозволяють своєчасно виконати свої податкові зобов’язання. Відкритість до діалогу та надання всебічної допомоги платникам у будь-якому зручному для них форматі залишаються незмінними пріоритетами у роботі податкової служби.

Нагадуємо, що для отримання консультацій з податкових питань платники податків можуть звернутися до Офісу податкових консультантів, який діє на базі Головного управління ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6. Разом з цим, отримати податкові роз’яснення також можна за телефонами «гарячих ліній»: https://mk.tax.gov.ua/kontakti/, або направити свої запитання на електронну скриньку Комунікаційної податкової платформи Головного управління ДПС у Миколаївській області:mk.ikc@tax.gov.ua.

Валерій Політило: Миколаївщина вкотре доводить, що навіть у складний час бізнес здатен працювати результативно й робити свій внесок у розвиток країни. Платники регіону залишаються надійною опорою країни, демонструючи безпрецедентну стійкість та відданість. Дякую відповідальному бізнесу, який продовжує підтримувати державу сплатою податків. Усі сплачені вами податки та збори – це фінансовий захист нашої країни. Спільними зусиллями ми збережемо економічну стійкість країни. Разом ми обов’язково переможемо.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.