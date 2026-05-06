Сьогодні поставлена крапка у березневій історії ще за часів правління Орбана із захопленням українських інкасаторів та грошей «Ощадбанку» – гроші повернулися в Україну.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей. Слава Україні!», – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 березня Угорщина захопила українських інкасаторів. 6 березня Угорське ЗМІ пише, що сімох захоплених українських інкасаторів вже вислали з Угорщини. Доля золота та валюти невідома.

