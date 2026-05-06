Ринкова капіталізація Samsung Electronics перевищила 1 трильйон доларів на тлі різкого зростання акцій компанії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

У середу під час торгів у Сеулі вартість компанії досягла близько 1500 трильйонів вон, що еквівалентно приблизно 1,03 трильйона доларів. Акції Samsung підскочили на 12%, суттєво випередивши динаміку ринку – індекс Kospi зріс на 5,4%.

Це зробило компанію другою в Азії після TSMC, яка досягла позначки в 1 трильйон доларів ринкової вартості.

Підйом вартості Samsung відбувся слідом за стрімким зростанням технологічних компаній у США, пов’язаних зі штучним інтелектом. Індекси S&P 500 та Nasdaq напередодні оновили рекордні значення, зокрема завдяки акціям Intel та інших гравців ринку чипів.

Інвестори також відреагували на стабілізацію геополітичної ситуації після дотримання режиму припинення вогню між США та Іраном, а також на сильні квартальні звіти компаній.

Samsung Electronics залишається найбільшим у світі виробником мікросхем пам’яті, які активно використовуються у сфері штучного інтелекту. Зростання попиту на такі технології продовжує підтримувати ринкову вартість компанії.