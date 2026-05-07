Президенти Литви та Польщі заявили про готовність приймати американських військових і наголосили на важливості збереження присутності США у регіоні. За їхніми словами, це ключовий фактор безпеки для Центрально-Східної Європи.

«Нам важливо, щоб американські військові, які можуть бути виведені з Німеччини, залишилися в Європі», – заявив президент Литви Ґітанас Науседа після навчань «Brave Griffin». Під час спільної пресконференції з президентом Каролем Навроцьким він зазначив, що другорядним є питання, у якій саме країні вони будуть розміщені.

Ґітанас Науседа також підкреслив значення збереження залученості США в регіоні та в Європі:

«У Литві ми готові прийняти стільки союзників, скільки зможемо. Для цього ми розвиваємо необхідну інфраструктуру — як навчальну, так і житлову. На нашій території вже перебуває понад тисяча військових США. У майбутньому ми готові прийняти ще більше і виконати всі інфраструктурні зобов’язання».

Президент Кароль Навроцький заявив, що в інтересах безпеки Центрально-Східної Європи є максимально широка присутність американських військових.

«Ми в Польщі готові прийняти американських солдатів. Маємо відповідну інфраструктуру, і в інтересах Польщі, Литви та країн Балтії є, щоб тут перебувала якнайбільша кількість військових США», — зазначив президент Польщі.

Серед іншого, президент Ґітанас також повідомив, що новим полігоном у Капчяместісі, що неподалік кордонів з Польщею та Білоруссю, можуть користуватися також польські військові.

Литовський лідер нагадав, що підписав закон щодо будівництва цього об’єкта, і подякував Польщі за підтримку ініціативи. Полігон у Капчяместісі матиме понад 14 тисяч гектарів і розташовуватиметься за кількасот метрів від польського кордону. За оцінкою литовської влади, це місце має стратегічне значення, оскільки розташоване в районі Сувальського коридору.

