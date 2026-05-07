У ніч на 7 травня (з 19:00 6 травня) противник атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!