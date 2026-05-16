Під час минулої масованої атаки було виявлено певну кількість ударних БпЛА, які переносили по 3 контейнери з касетними зарядами.

Про це повідомляє єРадар, передає Інше ТВ.



«Під час польоту БпЛА скидає контейнер із зарядами у будь-яких місцях на маршруті свого польоту. Це можуть бути як і великі міста та населені пункти, так і поля, де працюють аграрії.



Звертаємось до всіх, поговоріть із своїми дітьми, щоб ні в якому разі не чіпали та не піднімали невідомі предмети з землі, особливо, якщо над вашим містом пролітав БпЛА, який міг скинути контейнер із боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Захисники українського неба знешкодили 269 із 294 ворожих БпЛА