Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, що американські та нігерійські військові минулої ночі ліквідували Абу-Білала аль-Мінукі, заступника командира терористичної організації ІДІЛ.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це він написав у соцмережі Truth Social.

“Цієї ночі, за моїм наказом, відважні американські війська та Збройні сили Нігерії бездоганно виконали ретельно сплановану й надзвичайно складну операцію з ліквідації найактивнішого терориста світу на полі бою”, – написав Трамп.

Він додав, йдеться про Абу-Білала аль-Мінукі, другого за рангом керівник ІДІЛ у світі.

“(Він) думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що у нас були джерела, які тримали нас у курсі його дій. Він більше не буде тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції проти американців. З його ліквідацією глобальна діяльність ІДІЛ значно ослаблена”, – додав президент США.

Як повідомляло Інше ТВ, у березні Ізраїль заявив про ліквідацію керівників «іранської терористичної осі» – Трамп каже про 48 іранських лідерів