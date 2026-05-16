Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров’я.

Відповідний документ у п’ятницю, 15 травня, опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ, пише Zaxid.net

Згідно з указом, право на спрощене отримання російського громадянства надається повнолітнім іноземцям та людям без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї на момент набуття чинності документа.

Для цієї категорії заявників скасовуються вимоги щодо п’ятирічного проживання на території Росії, а також підтвердження знання російської мови, історії РФ та основ російського законодавства. Подати заяву на отримання громадянства можна буде через російські дипломатичні представництва та консульства.

У тексті указу зазначено, що рішення ухвалили «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».

