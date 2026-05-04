Кордон України із Придністровським регіоном Республіки Молдова не полишає фокусу нашої уваги через присутність там російського військового контингенту та нестабільну безпекову ситуацію. З урахуванням досвіду війни на інших напрямках, Сили оборони готуються до будь-яких сценаріїв і посилюють оборонні рубежі – вказали в ОК “Захід”.

Під час поїздки командувача угруповання військ “Захід” бригадного генерала Володимира Шведюка перевірено стан готовності підрозділів, їх забезпечення, а також розвиток фортифікаційних споруд і логістики.

Окрему увагу приділили взаємодії з місцевими громадами, безпеці польових робіт, контролю мінних полів та підготовці національного спротиву.

Також оцінено можливості медичних закладів регіону для реагування на потенційні загрози.

У командуванні наголошують, що головною метою є створення ешелонованої системи оборони та готовність оперативно реагувати на будь-які виклики.