З 1 по 3 травня у Тернополі проходив чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів вікової категорії до 20 років.
У змаганнях взяли участь понад 180 спортсменів з різних регіонів України. Збірна команда Миколаївської області гідно представила регіон на національному рівні, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.
Так, у ваговій категорії до 63 кг до фіналу змагань вийшли одразу два представники Миколаївщини – Максут Султанов та Денис Середін.
За підсумками чемпіонату:
Максут Султанов – чемпіон України, здобув право представляти Україну на чемпіонаті Європи;
Денис Середін – срібний призер.
Ще один член нашої команди Максим Чобан посів п’яте місце, увійшовши до числа кращих спортсменів у своїй ваговій категорії.
