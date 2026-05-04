З 1 по 3 травня у Тернополі проходив чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів вікової категорії до 20 років.

У змаганнях взяли участь понад 180 спортсменів з різних регіонів України. Збірна команда Миколаївської області гідно представила регіон на національному рівні, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Так, у ваговій категорії до 63 кг до фіналу змагань вийшли одразу два представники Миколаївщини – Максут Султанов та Денис Середін.

За підсумками чемпіонату:

Максут Султанов – чемпіон України, здобув право представляти Україну на чемпіонаті Європи;

Денис Середін – срібний призер.

Ще один член нашої команди Максим Чобан посів п’яте місце, увійшовши до числа кращих спортсменів у своїй ваговій категорії.

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсмени Миколаївщини – переможці та призери чемпіонату України з боротьби серед осіб з порушеннями слуху (ФОТО)