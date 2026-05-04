Повідомлення про вибух на території домоволодіння в одному із селищ Мигіївської громади надійшло до Первомайського райвідділу поліції вранці 3 травня.

На місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група, оперативники та криміналіст райвідділу поліції, а також оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, під час огляду території домоволодіння правоохоронці вилучили уламки вибухового пристрою, частину запалу та запобіжне кільце, які направили на експертне дослідження. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У ході першочергових оперативно-розшукових заходів, поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу главку поліції та за допомогою камер відеоспостереження упродовж декількох годин встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 53-річний мешканець сусіднього селища.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене із застосуванням вибухонебезпечного предмету». Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Наразі поліцейські з’ясовують причини та обставини скоєння зловмисником злочину. Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, 23 квітня у Миколаєві пролунав вибух – чоловік у квартирі підірвав гранату