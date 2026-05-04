Підозрюваний спалах рідкісної хантавірусної інфекції на круїзному лайнері в Атлантичному океані забрав життя трьох людей, включаючи літню подружню пару, та зараження щонайменше трьох інших, повідомили в неділю Всесвітня організація охорони здоров’я та Міністерство охорони здоров’я Південної Африки.

У заяві для Associated Press ВООЗ повідомила, що розслідування триває, але щонайменше один випадок хантавірусу підтверджено. Один з пацієнтів перебував у реанімації в південноафриканській лікарні, повідомила організація охорони здоров’я ООН, і співпрацює з владою для евакуації двох інших пацієнтів із симптомами з корабля.

Нідерландська компанія, яка експлуатує круїзний лайнер, повідомила, що корабель зараз знаходиться біля узбережжя Кабо-Верде, острівної держави біля західного узбережжя Африки, і місцева влада допомагає, але не дозволила нікому зійти на берег. Вона зазначила, що двоє хворих людей на борту, які потребують термінової медичної допомоги, були членами екіпажу.

Хантавірусні інфекції поширюються переважно гризунами

Хантавіруси, які зустрічаються по всьому світу, – це сімейство вірусів, що поширюються переважно через контакт із сечею або фекаліями інфікованих гризунів, таких як щури та миші. Вони привернули увагу після того, як дружина покійного актора Джина Хекмана, Бетсі Аракава, померла від хантавірусної інфекції в Нью-Мексико минулого року.

Хекман помер приблизно через тиждень у їхньому будинку від серцевої хвороби.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, хантавіруси викликають два серйозні синдроми: легеневий синдром, спричинений хантавірусом, важке захворювання, яке вражає легені, та геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, важке захворювання, яке вражає нирки.

Хоча це й рідко, ВООЗ заявила, що хантавірусні інфекції можуть поширюватися між людьми. Специфічного лікування чи ліків не існує, але рання медична допомога може збільшити шанси на виживання.

«ВООЗ знає про подію у сфері охорони здоров’я, пов’язану з круїзним судном, що плаває в Атлантичному океані, та підтримує її», – заявила організація. «Триваються детальні розслідування, включаючи подальші лабораторні тести та епідеміологічні дослідження. Пасажирам та екіпажу надається медична допомога та підтримка. Також триває секвенування вірусу».

Тижневий круїз розпочався в Аргентині

Міністерство охорони здоров’я Південної Африки повідомило, що судно під прапором Нідерландів MV Hondius вирушило з Аргентини близько трьох тижнів тому в круїз, який включав відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших зупинок. Зрештою, воно мало попрямувати до Канарських островів Іспанії, що знаходяться на іншому боці Атлантики.

Першою жертвою став 70-річний чоловік, який помер на судні, тіло якого було вилучено на британській території Святої Єлени в Південній Атлантиці, йдеться у заяві департаменту охорони здоров’я Південної Африки. Дружина чоловіка знепритомніла в аеропорту Південної Африки, намагаючись вилетіти до своєї рідної країни, Нідерландів, повідомило відомство. Вона померла в найближчій лікарні.

Ведомство ідентифікувало пацієнта, який перебував у реанімації лікарні в Йоганнесбурзі, як громадянина Великої Британії. За його словами, цій людині стало погано поблизу острова Вознесіння, ще одного віддаленого острова в Атлантиці, після того, як корабель покинув Святу Єлену та був перевезений звідти до Південної Африки.

На борту було близько 150 пасажирів

На момент спалаху хвороби на борту перебувало близько 150 туристів, повідомило відомство охорони здоров’я Південної Африки. Кілька онлайн-туроператорів повідомили, що Hondius, який описується як спеціалізований полярний круїзний лайнер, зазвичай подорожує з приблизно 70 членами екіпажу.

Oceanwide Expeditions, компанія, яка здійснює круїз, заявила, що тіло третьої жертви все ще знаходиться на борту судна в Кабо-Верде, і її пріоритетом було забезпечити медичну допомогу двом хворим членам екіпажу.

«Місцеві органи охорони здоров’я відвідали судно, щоб оцінити стан двох осіб із симптомами», – повідомила компанія. «Вони ще не прийняли рішення щодо переведення цих осіб до медичного закладу Кабо-Верде».

ВООЗ заявила, що співпрацює з національними органами влади та операторами судна, щоб провести «повну оцінку ризику для громадського здоров’я» та надати підтримку тим, хто все ще перебуває на борту.

Тим часом Національний інститут інфекційних захворювань Південної Африки проводив відстеження контактів у регіоні Йоганнесбурга, щоб визначити, чи контактували інші люди з інфікованими пасажирами в Південній Африці.