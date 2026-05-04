З 27 квітня по 4 травня у м. Париж, Франція, проходив міжнародний кваліфікаційний турнір з параплавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Миколаївський регіональний центр “Інваспорт” гідно представила ЗМСУ Анна Гонтар, здобувши золоту медаль на дистанції 50 м вільним стилем!

Як повідомляє Миколаївський «Інваспорт», підготувала спортсменку ЗТУ Олена Сальнікова.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні 2025 року на чемпіонаті світу з параплавання Анна Гонтар здобула 2 золоті, 2 срібні та одну бронзову нагороду