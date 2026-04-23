Поліцейські встановлюють обставини вибуху у мікрорайоні Ліски Миколаєва.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні вдень.

На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, співробітників вибухотехнічної служби обласної поліції, медиків та рятувальників.

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув 45-річний чоловік, травм зазнала його 38-річна співмешканка. Крім них в помешканні знаходився 11-річний син жінки, за попередньою інформацією, він не постраждав.

На місці працюють співробітники поліції. Всі обставини встановлюються.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.