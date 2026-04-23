Фінляндія офіційно долучилася до угоди для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та стала двадцять першою державою-учасницею ініціативи. Про це повідомляє МЗС, передає УНН.

Фінляндія стала двадцять першою державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу. Очікуємо, що ця кількість і надалі зростатиме – наголосив він.

Запрошуються всі держави, не лише європейські. Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості – підкреслив Сибіга.

Він також повідомив, що угоду планують винести на голосування найближчими тижнями під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Угоду буде винесено на голосування за кілька тижнів у Кишиневі, Молдова, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи – зазначив глава МЗС.

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України є історичною ініціативою. Долучайтеся до втілення її в життя – додав він.