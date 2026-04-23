Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом очікується в п’ятницю, 24 квітня, на сході, вночі і на південному сході України та в Сумській області, на решті території без опадів, пише Iнтерфакс.

В цей день вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Прикарпатті та сході пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості північних, центральних і Харківській областях в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на північному сході та сході країни 4-9°.

В Києві 24 квітня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 24 квітня вдень була 27,4° тепла в 2025р., найнижча вночі 2,2° морозу в 1893р.

В суботу, 25 квітня, в Україні без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім заходу, на поверхні ґрунту, на сході та північному сході в повітрі заморозки 0-3°; вдень 11-17° тепла.

В Києві 25 квітня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла.