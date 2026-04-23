У ніч на 23 квітня підрозділи Сил оборони України уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана (ТОТ Донецької обл.).
Також уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини.
Серед іншого уражено радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (ТОТ АР Крим).
Крім того, українські воїни били по пункту управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України.