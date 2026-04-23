Європейський Союз офіційно затвердив позику для Києва розміром 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

-Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни.

Працюємо, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні. Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури.

Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці. Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує,- зазначив президент Зеленський.

