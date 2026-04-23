Китайський виробник електромобілів Xpeng оголосив про плани розпочати постачання “літаючих” автомобілів у 2027 році. Компанія також готується до запуску роботаксі та виробництва гуманоїдних роботів у найближчі роки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Президент компанії Браян Гу повідомив, що Xpeng планує розпочати масове виробництво “літаючих” автомобілів уже наступного року. Окрім цього, у четвертому кварталі 2026 року компанія має намір запустити виробництво гуманоїдних роботів. Гу також заявив, що цього року стартують випробування роботаксі у місті Гуанчжоу, що на півдні Китаю.

За його словами, протягом наступних 12-18 місяців компанія може випустити від сотень до тисяч таких транспортних засобів. Він підкреслив, що 2027 рік стане “критичним роком” для проведення глобальних випробувань разом із партнерами.

Браян Гу також заявив про “величезний потенціал” співпраці з німецьким автовиробником Volkswagen. Минулого місяця компанія розпочала масове виробництво своєї першої моделі електромобіля, створеної разом із Xpeng.

Є багато сфер, у яких ми можемо співпрацювати та дійсно приносити користь один одному – сказав Гу, додавши, що Xpeng також відкритий до партнерства з іншими автовиробниками.

Окремий напрямок розвитку – гуманоїдні роботи. За словами Гу, спочатку їх використовуватимуть як адміністраторів рецепцій або у сфері продажів для взаємодії з клієнтами. Він також зазначив, що у перспективі 10-20 років робототехнічний бізнес може перевершити автомобільний підрозділ компанії.