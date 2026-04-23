Очікується, що адміністрація Трампа перекласифікує марихуану вже сьогодні, повідомляє чиновник адміністрації, обізнаний з цим питанням.

Цей крок полегшить вивчення медичного застосування марихуани та може заручитися підтримкою впливових осіб, які підтримують дослідження, пише Axios.

Перекласифікація марихуани полегшить бар’єри, що стоять перед Управлінням з боротьби з наркотиками США, для дослідження потенційних випадків використання цього наркотику.

Це не легалізує марихуану негайно, а також не вплине на вироки ув’язненим за зберігання.

Трамп підписав виконавчий указ про перекласифікацію наркотику минулого грудня, доручивши генеральному прокурору підтримати зусилля президента Байдена щодо зміни федеральних обмежень до того, як залишити посаду.

У той час Трамп заявив, що цей крок «був запрошений американськими пацієнтами, які страждають від сильного болю, невиліковних захворювань, агресивних видів раку, судом, неврологічних проблем тощо».

Марихуана наразі класифікується у США як наркотик Списку I, тієї ж категорії, що й героїн, ЛСД та екстазі. Нова категоризація поставить його в один ряд з кетаміном та стероїдами.

За даними DEA, список препаратів визначається «на основі медичного застосування речовини, потенціалу зловживання та безпеки або ризику залежності».

