Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ для прискорення розгляду доступу до деяких психоделічних препаратів, зокрема, суперечливого ібогаїну.

Про це Трамп оголосив під час підписання у Білому домі, передає Громадське.

Він заявив, що ухвалює рішення у межах заходів для протистояння «кризі психічного здоров’я» у США, яку назвав однією з найнагальніших проблем громадського здоров’я.

Під час підписання указу в Овальному кабінеті за Трампом стояли федеральні чиновники охорони здоров’я та Джо Роган — популярний подкастер, який закликав Трампа збільшити доступ до психоделіків. Президент США назвав його «фантастичним» у своїй промові, повідомивши, що почав зв’язуватися із посадовцями з цього питання після дзвінка Рогана.

«У багатьох випадках ці експериментальні методи лікування продемонстрували потенціал для зміни життя тих, хто страждає від важких психічних захворювань та депресії, включно з нашими дорогими ветеранами, які мають тяжкий час», — сказав Трамп під час підписання документів в Овальному кабінеті.

Він також оголосив, що уряд інвестує 50 мільйонів доларів на подальші дослідження психоделічного препарату ібогаїну, який називають «суперечливим». З одного боку, використання психоделіків адвокатують представники ветеранських спільнот у США і ранні дослідження показують, що він може покращувати стан при депресії та тривозі у ветеранів з черепно-мозковими травмами.

З іншого боку, ібогаїн класифікують як речовину, що не має визнаного медичного застосування, але має високий потенціал для зловживання. Національні інститути охорони здоров’я недовго фінансували дослідження цього препарату в 1990-х роках, але припинили роботу через «серцево-судинну токсичність» ібогаїну.

Перед підписанням указу Трамп пожартував, що сам хотів би його мати.

«Можна мені трохи, будь ласка? Зроблю все, що потрібно. У мене немає часу на депресію. Знаєте, якщо бути достатньо зайнятим, можливо, це теж спрацює. Саме це я і роблю», — сказав Трамп.