Слідчі Відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції розпочали розслідування за фактом смерті 15-річної дівчини. Нещасний випадок стався під час риболовлі у селі Порошково, повідомили у поліції.

Сьогодні, 19 квітня, близько 16:40 на лінію «102» надійшло повідомлення від жінки про те, що її неповнолітню доньку уразило електричним струмом.

На місце події негайно було скеровано наряд поліції та медиків. Попри зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося — дівчина померла.

Правоохоронці поспілкувалися з мамою загиблої дівчинки та встановили попередні обставини трагедії. З’ясувалося, що родина відпочивала на озері у селі Порошково. Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору. Через високу напругу ліній, електричний розряд пройшов повітрям (через так звану електричну дугу), що призвело до смертельного ураження.

За цим фактом у поліції буде внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі призначать судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Тривають першочергові слідчі дії.