Українські вчені зі станції “Академік Вернадський” показали відео своєї підводної зустрічі з одним із головних хижаків Антарктики — морським леопардом.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Унікальні кадри зняли вчені Інституту морської біології НАНУ (Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine) Олександр Куракін і Максим Мартинюк, які в той час проводили відбір зразків під водою.

Дослідники неабияк зацікавили леопарда. Найімовірніше, тварина роздивлялася їх з допитливості.

«Проте, коли такий велетень дивиться на тебе з відстані витягнутої руки, це все одно викликає мурашки по спині», — згадує Олександр.

Після зйомки науковці відразу поспішили на берег. Й хижак провів їх до самої суші. Очевидно, хотів переконатися, що ці дивні істоти точно покинули його володіння.

Адже морські леопарди — дуже територіальні тварини. І якщо вважають, що якась ділянка — їхня, то можуть проганяти звідти чужинців. Приміром, так неодноразово було з човнами наших полярників.

Довжина леопарда становить 3–4 метри, а вага — 300–400 кг. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 км/год. Тож втекти від нього непросто.

Свою назву морський леопард отримав через характерні плями на тілі та хижість. На відміну від родичів, зокрема тюленів Уедделла чи крилеїдів, він може живитися не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями.