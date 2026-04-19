За даними місцевої поліції, у неділю в Шривпорті, штат Луїзіана, стрілець убив вісьмох дітей.

Про це повідомляє DW.

«Це найбільше місце злочину, яке більшість із нас колись бачили», – сказав журналістам начальник поліції Шривпорта Вейн Сміт.

За словами офіційних осіб, наймолодшій жертві був 1 рік, а найстаршій – 14 років. Повідомляється, що також було поранено двох дорослих.

Поліція також повідомила, що місце злочину охоплювало три місця.

Влада описала інцидент як «домашні конфлікти».

Підозрюваного застрелили під час спроби втечі

За словами представника місцевої поліції Кріса Борделона, суперечка спалахнула рано вранці в неділю, коли чоловік відкрив вогонь. Вважається, що він діяв один.

У коментарях американському телеканалу NBC Борделон назвав деяких дітей, у яких застрелив чоловік, його «родичами».

Після стрілянини підозрюваний намагався втекти на викраденому автомобілі та був застрелений поліцією. Під час переслідування жоден офіцер не постраждав.

Поліція штату звернулася до людей, які можуть мати фотографії, відео чи інформацію, що стосується інциденту, з проханням поділитися нею з владою штату Луїзіана.

«Це трагічна ситуація — можливо, найгірша трагічна ситуація, яка у нас коли-небудь була», — сказав мер Том Арсено. «Це жахливий ранок».

Місто Шривпорт — третє за величиною місто Луїзіани, розташоване поблизу кордону штату з Техас. Що стало причиною злочину – не відомо.