Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що вже п’ятий місяць поспіль зберігається від’ємне співвідношення між поповненням та втратами особового складу російських військ

Йдеться про результат системної роботи безпілотних підрозділів: втрати противника стабільно перевищують темпи його доукомплектування, що безпосередньо знижує його спроможність підтримувати інтенсивність бойових дій.

Пʼятий місяць поспіль вдається втримати той баланс від’ємним, і це одне з надважливих завдань прямого впливу СОУ на боєздатність та силу тиску противника на поле бою

— наголосив командувач СБС майор Роберт «Мадяр» Бровді.

За наведеними даними, у період грудень 2025–квітень 2026 року противник мобілізував та залучив за контрактом 148,4 тис. осіб:

33,0 тис. – грудень

20,2 тис. – січень

25,4 тис. – лютий

34,6 тис. – березень

35,2 тис. – квітень

Водночас підтверджені втрати противника від уражень виключно дронами становлять 156 735 осіб (за даними системи ситуаційної обізнаності Delta):

33 006 – грудень

29 572 – січень

26 204 – лютий

33 989 – березень

33 964 – квітень

Водночас, в угрупованні СБС встановлено норматив: не менше 30% уражень мають припадати на живу силу противника.

Поточний сукупний результат за 11 місяців існування Угруповання СБС становить 29,59%

— зазначив командувач.

За цей період підрозділи УСБС верифіковано знищили та уразили 305,7 тис. цілей, із них 90 470 — жива сила противника. Результати за посиланням: https://sbs-group.army/subdivision/usf_grouping?period=custom&o=3

У квітні 2026 року підрозділи СБС уразили 10 581 особу противника, що становить 31,15% від загального обсягу втрат живої сили противника, завданих дронами Сил оборони України. Фактично кожна третя підтверджена уражена ціль забезпечена підрозділами СБС.

За словами командувача, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні витрат дронів до результату становить 882 долари.

Обмін ресурсу противника на пластик та залізо дрона — один із найефективніших курсів обміну в сучасній війні

— заявив Роберт Бровді.

Командувач також наголосив на необхідності масштабування Лінії дронів уздовж усієї смуги фронту.

Лінія дронів має якнайшвидше зімкнутися вздовж всієї смуги фронту. Для цього нас має стати 5% загальної чисельності Війська Українського. Наразі — 2,5%

— зазначив командувач.

Сили безпілотних систем продовжують масштабування спроможностей, посилення підрозділів і нарощування системного ураження противника.