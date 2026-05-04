За даними Головного управління статистики, середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у березні 2026 року становила 27868 грн (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору), що на 8,2% менше ніж у середньому по Україні (30356 грн). У порівнянні з лютим 2026 року середня заробітна плата зросла на 12,6%, а відносно березня 2025 року – на 24,3%.

Найвищий рівень номінальної зарплати спостерігався у працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (66210 грн), найнижчий – добувної промисловості і розроблення кар’єрів (11682 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 квітня 2026 року становила 46 млн.грн, що на 6% (на 2,6 млн.грн) більше ніж на 1 березня 2026 року. Підприємствами промисловості сформовано 57,2% загальної суми заборгованості, сільського господарства – 42,1%. Значна частина боргу (47,2%) зосереджена на підприємствах Миколаївського району.

Роботодавці вчасно не розрахувалися з 724 працівниками, кожному з яких не виплачено у середньому 63,6 тис.грн.