Зеленський зранку повідомив про наслідки нічної ворожої атаки і про висновки після неї.

-Сьогодні від ночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений цим ударом, буде надано допомогу. Це наш обов’язок, і держава його виконає. Я вдячний кожному й кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Зараз відомо, що постраждали щонайменше 83 людини від початку доби. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.

Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки.

Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя.

Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово «мир». Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!