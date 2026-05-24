Після перемоги над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді Олександр Усик заявив, що готовий битися ще з двома суперниками.

Непереможений німець Кабаєл (27-0, 19 нокаутів) вийшов до Усика в ринг одразу після фінального дзвінка. Саудівський промоутер Туркі Аль-Шейх запропонував спочатку провести бій Усик — Кабаєл, а потім реванш з Верховеном у Нідерландах. Кабаєл додав, що хотів би зустрітися з Усиком саме в Німеччині.

“Окей, без проблем. Я можу боксувати з ними обома”, – коротко відповів Усик відповів.

Нідерландець, який лідирував за записками одного судді до зупинки бою, обережно відреагував на пропозицію реваншу.

“Його досконалість сказав мені, що хоче реваншу. Але це вирішую не я. Побачимо”, – заявив він.

Усик утримав титули WBC, WBA та IBF. Претендентом на пояс WBA залишається британець Мозес Ітаума. Новим претендентом IBF за результатами андеркарду став кубинець Франк Санчес.