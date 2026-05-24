Президент Дональд Трамп США заявив, що Сполучені Штати не будуть “поспішати з укладенням угоди” з Іраном, додавши, що американська блокада іранських портів залишатиметься в “повній силі” до досягнення домовленості.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає “Європейська правда”.

“Переговори проходять в упорядкованому та конструктивному ключі, і я поінформував своїх представників, щоб вони не поспішали з укладенням угоди, оскільки час на нашому боці”, – написав Трамп у неділю.

“Обидві сторони повинні не поспішати і зробити все правильно. Помилок бути не може! Наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими”, – додав він.

Трамп ще раз наголосив, що Іран має зрозуміти, “що він не може розробляти чи придбавати ядерну зброю або бомбу”.

Напередодні президент заявив, що угода між США та Іраном “в основному узгоджена” і що Ормузька протока буде знову відкрита, що свідчить про можливий поштовх до завершення війни, яка триває вже кілька місяців.

